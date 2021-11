Sergio Ramos a été l’une des recrues phares du mercato estival du PSG. Mais le défenseur central espagnol (35 ans) n’a toujours pas porté le maillot des Rouge & Bleu après quatre mois au sein du club de la capitale. L’ancien madrilène a subi plusieurs blessures qui ont ralenti son processus de retour. Alors que la presse espagnole se montre pessimiste pour son retour au haut niveau, le PSG s’est montré rassurant dans son dernier point médical. Son numéro 4 « continue son entraînement individuel sur le terrain et retrouvera le groupe dans les prochains jours. »

L’international espagnol aime partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Et la dernière vidéo sur son compte Instagram est une étape en plus vers son retour à l’entraînement collectif. On le voit enchaîner les exercices avec le ballon avec un préparateur du PSG. On le voit même frapper en toute fin de vidéo. Dans sa story, on peut le voir également travailler dans le sable, ce qui est bon pour les articulations.