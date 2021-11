Di Maria, confrontation… les chiffres avant Leipzig / PSG

Le PSG pourrait faire un très grand pas vers la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en cas de victoire ce soir sur la pelouse du RB Leipzig. Ce sera le 5e affrontement officiel entre les deux équipes avec un bilan largement à l’avantage des Parisiens avec trois victoires et une défaite. Ce sera également le 25e match contre une équipe allemande (Bayern Munich (11 matches), le Borussia Dortmund (4 matches), Wolfsburg (2 matches), le Bayer Leverkusen (2 matches), Schalke 04 (1 match) et le RB Leipzig (4 matches). Le bilan est encore une fois positif pour les Rouge & Bleu avec 14 victoires, 2 nuls et 8 défaites.

Le club parisien va aussi affronter pour la 3e fois consécutivement le RB Leipzig en UEFA Champions League, un record à égalité avec Chelsea (2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016). Le PSG qui est prolifique en termes de buts en phase de poules avec au moins un but marqué lors de ses 35 derniers matches. Annoncé titulaire, Angel Di Maria pourrait jouer son 50e match européen sous le maillot des Rouge & Bleu.