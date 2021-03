Huit jours avant le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions au Parc des Princes face au FC Barcelone, le PSG doit continuer à gagner en championnat afin de conserver son titre de champion de France. Demain, le PSG se déplace à Bordeaux dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino – qui fête ses 49 ans ce mardi – s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

Jean-Louis Gasset

Pochettino : “La vérité c’est que j’ai l’opportunité de le rencontrer. Quand je jouais à Paris je l’ai connu. Pour moi c’est la personne qui connaît le mieux le football dans le monde. C’est un coach avec du leadership et j’ai appris énormément avec lui. Je serais très heureux demain de le rencontrer.“

L’énergie universelle

Pochettino : “L’énergie universelle peut se décrire et se nommer de plusieurs façons. Elle est toujours avec nous. C’est contagieux et cela transmet entre les gens. C’est un bon moyen de communication et cela n’apporte que des choses positives.“

La semaine avec trois matches dans trois compétitions différentes

Pochettino : “Trois matches dans trois compétitions différentes, c’est la réalité. Mais nous allons préparer l’équipe comme si nous ne jouions que des finales. Pour l’instant on ne pense qu’au match de Bordeaux comme si c’était le dernier. Je pense que le fait de penser comme cela nous aidera à atteindre l’objectif qui est de gagner.“

La course au titre

Pochettino : “On doit penser à notre performance et pas à celle des autres équipes. Il nous reste onze matches en Ligue 1, nous sommes concentrés sur cela et notamment sur le match de Bordeaux. La L1, tout peut s’y passer cette saison. Il faut être concentrés et gagner tous les matches. On doit penser à notre rendement. On a dit la semaine dernière qu’on se devait de gagner les 12 derniers matches. Si nous gagnons les onze matches restants nous serons champions. En Ligue 1, tout le monde peut gagner ou peut perdre contre tout le monde. On l’a vu lors des journées précédentes. Les matchs entre les favoris peuvent être déterminants mais cette année il se passe des résultats surprises.“

L’absence de Mbappé

Pochettino : “C’est l’un des joueurs les plus importants de notre équipe, il ne sera pas facile de le remplacer. Mais nous avons de bons joueurs dans notre groupe et le collectif a les arguments pour gagner les matches. Contre Bordeaux nous avons aussi l’occasion de montrer que nous sommes une grande équipe.“

Son passage à Bordeaux

Pochettino : “J’ai passé cinq ou six mois à Bordeaux mais j’en garde de très bon souvenirs. Je me suis blessé lors d’un match à Auxerre, après avoir marqué, et j’ai eu du mal à revenir ensuite. Puis je suis parti à l’Espanyol. J’ai eu de très bonnes relations avec le club, et les supporters. Les gens étaient fantastiques et j’ai connu une ville magnifique et une région superbe.“