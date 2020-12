Après sa défaite contre Lyon dimanche soir, le PSG reçoit une nouvelle fois ce soir (21 heures, Téléfoot) le FC Lorient dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Lorient, promu cette saison, est un adversaire qui réussi bien au PSG ces dernières années. En effet, le PSG reste sur 11 succès d’affilée face aux Merlus, deuxième meilleure série de l’histoire du PSG derrière les 17 victoires consécutives face à Nantes (2007 à 2019). Lorient qui est l’un des adversaires – avec Brest – de l’actuel Ligue 1 le plus vieux pour les Rouge & Bleu. Le 26 septembre 1970, le PSG et Lorient s’étaient affrontés pour la première fois et s’étaient quitté sur un 0-0 (5e journée du championnat National, groupe Centre (ex. Ligue 2). Zlatan Ibrahimovic est toujours le meilleur buteur du PSG face à Lorient avec huit réalisations. Ibra qui est d’ailleurs le seul Parisien à avoir marqué un triplé contre les Bretons sur la pelouse du Parc des Princes (20 mars 2015, 3-1).