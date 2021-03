Séverac : “Je pense que les branches pourries ont été coupées au PSG”

Les supporters du PSG vivront-ils sereinement devant leurs écrans un huitième de finale retour de Ligue des champions ? C’est la grande question trois jours avant la réception du FC Barcelone au Parc des Princes et le 4-1 de l’aller. Pour le journaliste du Parisien Dominique Séverac, certains hommes ont quitté le club pour son plus grand bien.

“Je pense que les branches pourries ont été coupées au PSG. Je pense que Thiago Silva n’est plus là, le capitaine qui recule au point de défendre sur le périphérique Porte de Saint-Cloud. Je pense que Thomas Tuchel marqué par l’échec de Manchester United – comme Unai Emery par celui de Barcelone – n’est plus là. Ces gens-là ne pouvaient plus incarner quoi que ce soit. Moi, je crois en Navas, la force tranquille de Marquinhos, je pense que Pochettino est très très calme par rapport à cet événement. Je ne dis pas que le PSG va gagner, qu’il va faire un grand match, mais il va se qualifier“, a commenté Dominique Sévérac sur RTL. “Avec Neymar ? C’est la Ligue des champions, il faut respecter la compétition quand même ! Il n’a pas joué depuis le 10 février à Caen en Coupe de France... et vous voulez qu’il joue un 8e de finale retour de la Ligue des champions ? Ce n’est pas lui rendre service.“