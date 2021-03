Dans trois jours nouvel acte de l’opposition à rebondissements entre le PSG et le FC Barcelone. Dans la version 2021, le Paris Saint-Germain s’est imposé 4-1 au Camp Nou. Le ballottage est favorable. Confirmation lors du huitième de finale retour d’UEFA Champions League au Parc des Princes ? Le journaliste de RTL Philippe Sanfourche a le sentiment que le PSG est plus serein désormais.

“J’ai l’impression qu’au PSG la façon d’aborder le match est moins émotionnelle qu’elle a pu l’être par le passé. On était soit dans la peur, on l’a vu lors de la remontada dès les premières minutes. Ou tout l’inverse contre Manchester United, où tu as l’impression que c’est gagné après le match aller et tu ne fais même pas de mise au vert, tu arrives les mains dans les poches au match retour… Là, j’ai l’impression d’une forme d’entre-deux plus rassurante. Avec Neymar ? S’il est en capacité de jouer, il faut le mettre sur la feuille de match sans qu’il soit titulaire. C’est important pour lui et l’ensemble de la rencontre. Mais il n’y a aucune raison de le faire jouer absolument, ce serait une prise de risque, une bêtise”, a expliqué Philippe Sanfourche sur RTL. “Ce que souhaitent les Barcelonais c’est montrer un visage digne de ce que représente ce club dans une compétition comme la Ligue des champions. Je pense qu’ils vont venir à Paris pour ne pas prendre la même volée qu’à l’aller. Mais décemment, avec ce qu’il s’est passé ces six derniers mois et même plus en Champions League, ils ne peuvent pas clamer haut et fort qu’ils viennent à Paris pour se qualifier.“