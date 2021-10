Séverac : « Messi doit être sur le podium du Ballon d’Or »

Mauricio Pochettino – dans une interview accordée à la Cadena Cope – a dévoilé son Top 3 pour le prochain Ballon d’Or. Et l’entraîneur du PSG a placé Lionel Messi en numéro 1, Robert Lewandowski en deuxième et Cristiano Ronaldo en troisième. Un classement qui a fait parler. Dominique Séverac estime que le numéro 30 parisien doit être sur le podium et le place même en tête. « Moi je sors Cristiano Ronaldo du podium. Je ne vois pas en quoi sa saison est bonne et même lui, l’a sanctionné d’un départ de la Juventus Turin. Ça ne veut pas dire qu’il n’est pas bon. Sur le podium, il faut qu’il y ait Messi, ce n’est pas possible autrement, lance le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. Il faut aussi Karim Benzema et après Robert Lewandowski.«