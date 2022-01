Après la victoire du PSG contre Brest samedi soir (2-0), les joueurs parisiens ont eu le droit à deux jours et demi de repos. Ils reprendront l’entraînement ce mardi après-midi (15 heures) pour commencer la préparation du match contre Reims (dimanche, 20h45, Prime Video). Dans l’Equipe du Soir, on s’est demandé si cette gestion de Mauricio Pochettino était incompréhensible. Pour Dominique Sévérac, c’est non.

« Il faut arrêter d’être un peu populiste et d’avoir cette image que s’ils ne sont pas au Camp des Loges c’est qu’ils ne travaillent pas, c’est qu’ils s’amusent, le travail invisible, ils ne font rien. Non, c’est arrivé sous Carlo Ancelotti, c’est arrivé sous Laurent Blanc, sous Thomas Tuchel. C’est un grand classique. On donne deux jours après un match, il n’y a rien de spécial. De toute façon c’est un décrassage et des soins. Il ne faut pas s’emballer.«