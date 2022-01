Contre Brest samedi soir, Sergio Ramos a joué son premier match avec le PSG au Parc des Princes. Lors de son entrée en jeu, Mauricio Pochettino a changé de système de jeu en passant à trois derrière. Pour sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton espère que le défenseur central pourra enchaîner les matches.

« Ça peut paraître fou mais c’est la première fois que Sergio Ramos foulait la pelouse du Parc des Princes sous le maillot du PSG. Une première qui a fait naître de l’espoir du côté des supporters et des suiveurs du Paris Saint-Germain. Un moment où le Paris-Saint-Germain se cherche encore, c’est le moins que l’on puisse dire. Le voir aligné plus régulièrement ça pourrait avoir des retombées positives. Sergio Ramos, c’est la garantie d’une expérience, d’une science de la relance, d’un état d’esprit et surtout d’un équilibre qui fait tant défaut au PSG.«

Stéphane Bitton qui a aussi évoqué la possibilité d’une défense à trois pour le PSG avec la présence de l’Espagnol (35 ans). « Samedi, il a fait évoluer cette fameuse défense à trois dont on parle tant […] et dont les spécialistes voient comme le système qui conviendrait le mieux aux qualités mais aussi aux défauts des joueurs parisiens. […]Arrive le Real Madrid et qui connaît mieux le Real que Ramos, qui en a été le capitaine pendant des années et qui connaît tous les joueurs sur le bout des doigts. Ce serait bien qu’il soit-là et qu’il s’installe durablement dans la défense du PSG.«