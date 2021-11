Victime d’une légère lésion aux adducteurs de la cuisse gauche, Neymar est forfait pour le match contre Nantes demain soir (17 heures, Prime Video) est incertain pour le match contre Manchester City dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour Dominique Sévérac, cette incertitude n’est pas problématique pour le PSG.

« Il faut arrêter de voir de la peur. On n’attend pas Neymar spécialement à Manchester City, lance le journaliste dans l’Equipe du Soir. Ce qu’on veut c’est voir une équipe, une très belle tactique de Mauricio Pochettino. On veut voir un collectif. Et donc en fait, Neymar ou pas Neymar, j’ai envie de dire on s’en fiche. Celui qu’il faut mettre éventuellement dans le glaçon, c’est Mbappé. Ce n’est pas ça l’enjeu. »