Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar a été touché par beaucoup de blessures. Il n’a pas joué plus de 30 matches par saison et a vu ses statistiques baisser passant de 28 buts et 16 passes décisives en 30 matches lors de sa première saison à 17 buts et 8 passes décisives en 31 matches la saison dernière. En ce début d’exercice 2021-2022, le Brésilien (29 ans) a participé à 11 matches toutes compétitions confondues pour trois buts et trois passes décisives. Il a une nouvelle fois été blessé cette saison, à chaque fois en revenant de la trêve internationale. En octobre avec une blessure aux adducteurs qui lui avait fait manquer le match aller contre Leipzig en Ligue des Champions. Cette semaine, il est revenu plus tôt de sélection en raison de gêne aux adducteurs. Neymar souffrirait d’une légère lésion aux adducteurs de la cuisse gauche. Il était annoncé forfait pour le match contre Nantes demain et incertain pour le choc face à City. Mais ce vendredi, il était présent à l’entraînement.

Mauricio Pochettino doit-il le titulariser contre Nantes demain soir ou attendre le choc entre Manchester City et le PSG ? N’hésitez pas à répondre et débattre, en toute bienveillance, dans l’espace commentaire.