Séverac : “Savoir Neymar encore debout à 4h ne risque pas d’étonner le PSG, juste lui hérisser un peu plus le poil”

Oiseau de nuit réglé à l’heure brésilienne, Neymar a suivi de près l’élimination de Karol Conka de Big Brother Brazil 21 (avec un record de 99,17% des voix du public). De quoi rendre heureux le numéro 10 du PSG, très grand fan de l’émission de télé-réalité. Au point de multiplier les tweets même s’ils indiquent qu’il n’est pas couché.

La polémique pointe. Sur leparisien.fr, le journaliste Dominique Séverac rebondit déjà avec une chronique nommée “3h53 la nuit, Neymar tweete…” Il y constate que le joueur (actuellement indisponible pour une blessure à l’adducteur) est “totalement accro” à l’émission qu’il suit en direct depuis sa maison de Bougival. Quitte à agacer des supporters du PSG qui le font savoir sur Twitter. Même si Neymar assure compenser par des siestes. “Au club, on s’agace depuis toujours de l’usage des réseaux sociaux des joueurs de l’effectif et de l’hygiène globale de Neymar. Le savoir encore debout à 4 heures du matin ne risque pas de les étonner, juste de leur hérisser un peu plus le poil“, juge le journaliste.