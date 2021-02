Après huit ans sous le maillot du PSG, Thiago Silva a quitté les Rouge & Bleu libre de tout contrat l’été dernier. O Monstro a rejoint Chelsea pour un an plus une en option. Titulaire indiscutable avec les Londoniens, l’ancien capitaine parisien a un goût amer de la fin de son aventure parisienne. “Ils ne m’ont rien offert. Même pas un “Thiago, est-ce que tu acceptes un euro pour rester avec nous ?” Rien du tout. C’était très énervant. Mais il y a pire. Durant la pandémie, ils ont eu trois mois pour prévoir mes adieux, mais rien n’a été fait, peste Thiago Silva dans une interview accordée à Four Four Two. Je ne suis pas resté une saison ou quelques mois, c’est une histoire de huit ans d’un capitaine qui a soulevé beaucoup de trophées au club. Je méritais beaucoup plus de respect que ça. Et la même chose est arrivée à Cavani.”