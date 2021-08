Simons et Michut retournent s’entraîner en U19, Gharbi reste avec le groupe pro (LP)

Avec l’arrivée des recrues et le retour des internationaux, le groupe du PSG s’est étoffé ces dernières semaines. Ainsi, Mauricio Pochettino pourra bientôt compter sur un groupe au complet pour les prochains matches. Et à deux jours de la rencontre face au Stade Brestois 29, l’entraîneur parisien a décidé de réduire son effectif. Alors qu’un retour à la compétition se rapproche pour Marquinhos, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ángel Di María et Neymar Jr, le coach argentin a décidé de renvoyer “Xavi Simons et Edouard Michut s’entraîner avec les U19 de Zoumana Camara”, comme le rapporte Le Parisien. Une décision qualifiée de ponctuelle par le club.

Les deux Titis avaient notamment donné satisfaction lors des matches de préparation. “Sauf surprise, ils ne feront donc pas le déplacement à Brest”, précise le quotidien francilien. En revanche, Mauricio Pochettino a décidé de conserver Ismaël Gharbi dans le groupe professionnel. Sous contrat aspirant jusqu’en 2022, le milieu offensif de 17 ans n’est pas encore professionnel et les dirigeants des Rouge & Bleu travaillent pour lui faire signer son premier contrat pro.