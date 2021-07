Le PSG travaille pour signer pro Ismaël Gharbi (LP)

Ismaël Gharbi, jeune milieu de terrain du PSG (17 ans) a impressionné lors des matches contre Le Mans (1 but) et Chambly (impliqué sur les deux buts). Il devrait de nouveau avoir du temps de jeu ce soir contre Augsbourg. Le titi est apprécié dans le vestiaire et les Rouge & Bleu ne veulent pas se faire piquer ce jeune talent. Selon les informations du Parisien, les dirigeants parisiens travaillent actuellement dans l’ombre pour lui faire signer son premier contrat professionnel, lui qui a encore un contrat aspirant d’un an. “Les discussions se passeraient « dans un bon climat » en interne“, conclut le quotidien francilien.