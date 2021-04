Sissoko : “Quand il est à son meilleur niveau, il y a Verratti et les autres”

Après avoir contracté la Covid-19 pour la deuxième fois en 2021, Marco Verratti a effectué son retour dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino lors du match face au FC Bayern. Si le numéro 6 parisien est resté sur le banc mercredi dernier, il devrait retrouver la compétition ce dimanche contre l’ASSE en Ligue 1. Une bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu à l’approche des échéances importantes en Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien du PSG – Mohamed Sissoko (2011-2013) – a évoqué l’importance de Marco Verratti, qu’il a côtoyé lors de son passage au sein du club de la capitale. Pour l’ancien international malien, un Marco Verratti en pleine possession de ses moyens est un titulaire indiscutable dans le onze parisien.

“Quand il est à son meilleur niveau, il y a Marco et les autres. Même si j’ai beaucoup de respect pour Paredes, Gueye et tous les autres milieux du PSG. je suis sûr d’une chose : quand Pochettino fait son équipe, le premier nom qu’il met au milieu c’est celui de Marco”, a souligné Momo Sissoko au quotidien francilien, avant de revenir sur les débuts de l’international italien au Camp des Loges. “Quand Marco a débarqué, personne ne le connaissait. Il arrivait de Pescara, ne parlait pas un mot de français, avait une tête de gamin… Mais une fois sur le terrain, on s’est tous regardé en se disant : C’est qui ce mec ? Balle au pied, il savait tout faire. Avec sa technique et son audace, il ne lui a fallu qu’un seul entraînement pour mettre tout le monde d’accord !”