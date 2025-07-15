Sissoko : « Si tu rejoues le même match avec de la fraîcheur mentale et physique, je pense que le PSG les étale dix fois »

Le PSG s’est lourdement incliné contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs (3-0). Pour Momo Sissoko, la fraîcheur physique et mentale a joué sur la prestation du PSG.

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique. Après de très nombreuses années, le club de la capitale a enfin soulevé la Ligue des champions, après une prestation exceptionnelle en finale contre l’Inter Milan. Il aurait pu clôturer cet exercice 2024-2025 à rallonge (65 matches) avec un nouveau trophée, la Coupe du monde des clubs. Mais Les Parisiens se sont largement inclinés contre Chelsea en finale (3-0). Après avoir écrasé presque tous ses adversaires, le PSG est tombé sur un os.

« Ce match s’est joué sur la fraîcheur »

Pour Mohamed Sissoko, ancien joueur du PSG (2011-2013), même si Enzo Maresca a bien analysé le club de la capitale, la fraîcheur physique et mentale ont manqué aux joueurs de Luis Enrique lors de ce 65e et dernier match de la saison 2024-2025. « Maresca a bien analysé les Parisiens. Maintenant, les équipes savent qu’il ne faut pas les laisser jouer, installer leur jeu de possession. Si tu veux les battre, il faut leur proposer un bloc haut, les mettre au défi, et non subir. Du coup, Paris va devoir s’adapter pour continuer à être dominant, et il va encore se renforcer cet été, indique Momo Sissoko pour L’Equipe. Chelsea était plus fort et Paris est passé à côté, oui, mais ce match s’est joué sur la fraîcheur, pas sur la qualité. Ils paient l’accumulation de la saison, or le physique est primordial pour le style de jeu. Et puis un PSG avec ou sans Willian Pacho, ce n’est pas la même chose. Chelsea a été dans la provoc, oui, mais le PSG n’a pas eu besoin de ça pour gagner les titres cette saison. Si tu rejoues le même match avec de la fraîcheur mentale et physique, je pense que le PSG les étale dix fois. »