CdM des Clubs : Enzo Maresca ne s’attendait pas à gagner de cette manière

Le PSG s’est incliné (3-0) face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des Clubs. Un revers auquel le club de la capitale, ses supporters et observateurs ne s’attendaient pas. Ses adversaires non plus visiblement.

En 2025, outre le fait d’avoir tout gagné, le PSG s’est habitué à écraser ses adversaires notamment lors des moments qui comptent. Un paramètre qui rend la défaite et sa manière en finale de Coupe du Monde des Clubs encore plus inattendue et étonnante, pour le coach de Chelsea lui-même : « Je respecte énormément le PSG et son entraîneur. J’ai préparé ce match pour remporter la victoire mais je ne m’attendais pas à ce score. Je savais que l’équipe que nous avions était capable d’affronter une telle équipe et il fallait faire comprendre aux joueurs qu’on était là pour gagner et pas pour être des figurants, cela a donné le ton« .