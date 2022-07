Après avoir remporté la Coupe de France contre le Nice de…Christophe Galtier (1-0), le FC Nantes va défier le PSG dimanche soir (20 heures, Prime Video) dans le cadre du Trophée des Champions 2022. Une rencontre que devrait jouer Moussa Sissoko. Après dix ans en Angleterre, le milieu de terrain fait son retour en Ligue 1 avec les Canaris. L’international français a évoqué les différences du PSG entre 2013, année de son départ à Newcastle, et 2022.

« Le PSG a carrément changé de dimension. En dix ans, il a pris une tout autre envergure. Maintenant, ils ont les meilleurs joueurs au monde. Je pense que tous les joueurs sont aujourd’hui attirés par le PSG. Je trouve ça bien d’avoir un club français à ce niveau-là, c’est plaisant de voir des grosses stars venir dans notre championnat, louange l’ancien de Tottenham pour le site internet de la Ligue 1. Cela permet de relever le niveau. Pour les autres équipes, c’est aussi toujours plus stimulant de jouer face aux meilleurs joueurs au monde. Peut-être que c’est plus difficile d’obtenir un résultat, mais c’est bien. Quand tu es compétiteur, tu aspires à jouer face à une équipe de ce calibre. C’est une chance de pouvoir l’affronter. Après, ils ont l’objectif de gagner la Ligue des champions et on voit que même si tu as de grands joueurs, ça ne fait pas tout. Mais j’espère qu’à l’avenir ils réussiront à le faire pour enrichir le palmarès du football français. Cela ne pourra être que plus gratifiant pour notre pays.«