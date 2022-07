Kombouaré : « Je m’attends à avoir une belle équipe du PSG »

Vainqueur de la Coupe de France contre Nice (1-0), le FC Nantes va affronter le PSG – champion de France – lors du Trophée des Champions dimanche soir à Tel Aviv (20 heures, Prime Video). En marge de la présentation des recrues d’Evann Guessand et Mostafa Mohamed, Antoine Kombouaré a été interrogé sur cette rencontre contre les Rouge & Bleu.

« On a une opportunité de gagner un trophée«

« On voit un groupe qui travaille bien. C’est un groupe qui découvre son entraîneur, ils font des bons matches… il y a du monde tout le temps. Je m’attends à avoir une belle équipe du PSG, indique Kombouaré dans des propos relayés par le site internet du FC Nantes. C’est un trophée. Ils ont tous envie de gagner. Ça tombe bien. Jouer le Trophée des Champions à une semaine de la reprise de la Ligue 1 ? C’est une chance ! On se l’est offerte. On a une opportunité de gagner un trophée. Le déplacement, c’est comme ça. J’ai coutume de ne pas me plaindre. On va donner tout ce qu’on a pour gagner. C’est un match de compétition, qui rentre dans le cadre de la préparation. C’est un trophée, mais il n’y aura pas de points à la clé. Le rôle d’outsider ?Je n’avais pas réfléchi à ça… mais ils sont habitués à ce qu’on parle d’eux. Mais nous, on vient pour faire un match.«