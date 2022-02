Lionel Messi semble peu à peu retrouver son niveau avec le PSG. Après des débuts difficiles, il réalise de bonnes prestations ces dernières semaines. Contre Lille, il a marqué son deuxième but de la saison en Ligue 1 et délivré une nouvelle passe décisive, la septième depuis son arrivée. Dans l’Equipe du Soir, l’un des thèmes était de savoir si La Pulga avait levé tous les doutes avec sa prestation de dimanche en vue du Real Madrid . Pour Dominique Sévérac, pas tout à fait.

« Moi je n’ai pas de doutes qu’en Ligue des Champions il y a quelques choses en plus. Il sort de six premiers mois décevants à Paris mais il n’est pas décevant en Ligue des Champions. Pour répondre à la question, non il n’a pas levé tous les doutes. Ce n’est pas un match, en plus fossé par un gardien qui a oublié ses gants et sa tête, qui va nous donner des indices. […]À 34 ans, il ne vit que pour ça. On sait qu’il a cherché un club pour deux moments. La Coupe du Monde au Qatar et la Ligue des Champions. Là, il est dans le moment qu’il attend.«