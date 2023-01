Le Pays de Cassel a été surclassé par le PSG ce lundi soir en seizièmes de finale de Coupe de France (0-7). Mais le club de sixième division a réussi à tenir tête au club de la capitale pendant trente minutes. Alexis Smijak, le capitaine de l’équipe nordiste a tenu à féliciter ses coéquipiers malgré le très large revers ce soir.

« Résister 30 minutes, c’est un exploit«

« C’était même plus qu’une montagne en face. Résister 30 minutes, c’est un exploit. On a kiffé et fait le maximum. On a essayé de représenter au mieux notre région. On en prend 7, mais là ce n’est pas important. On a fait une belle campagne. Il y a un monde entre notre niveau et le leur, on a beaucoup appris ce soir. On va retenir de bons souvenirs, souligne le défenseur central au micro de BeIN Sports. On a essayé de ne pas les regarder, mais on a été obligé de le faire. Ils avaient le ballon 90% du temps.«