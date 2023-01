Le PSG s’est imposé ce soir contre le Pays de Cassel en seizièmes de finale de la Coupe de France (0-7). Titulaire et auteur d’un quintuplé (plus une passe décisive) lors du très large succès parisien, Kylian Mbappé portait le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos. En conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué que l’attaquant (24 ans) était désormais le vice-capitaine des Rouge & Bleu.

« J’ai décidé qu’il soit le second capitaine depuis le début de la saison, il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos n’est pas là, car il a décidé de rester au club, indique le coach du PSG devant les journalistes dans des propos relayés par Le Parisien. Il a marqué 56 buts sur l’année civile. Il fait partie des attaquants de classe mondiale, un des meilleurs au monde. Il est comme ça. Il est formaté pour marquer des buts, il n’a pas abusé, les buts sont venus naturellement après des combinaisons. C’est Kylian, dans son profil de buteur. C’est un homme de chiffres et de stats.«

« Pour battre des records, je n’ai pas besoin de l’encourager »

Il a également évoqué sa discussion avec son attaquant en bord terrain. « Il n’y avait pas l’idée de le faire sortir plus tôt. Lui comme Neymar devaient jouer le plus de temps possible. La discussion portait sur le fait qu’il se rapprochait des records qu’il avait en tête. Pour battre des records, je n’ai pas besoin de l’encourager. »

Christophe Galtier qui a également salué son adversaire du soir, le Pays de Cassel. « Il fallait marquer rapidement. Il faut rendre hommage à cette équipe de Pays de Cassel, à ses supporters, c’est aussi ça la Coupe de France. On savait que l’adversaire allait être très compact avez beaucoup d’énergie. Ils avaient beaucoup d’ambitions aussi, au moment d’entrer dans le match. À partir du moment où on a marqué le 1er but, ça allait être compliqué pour l’adversaire.«

« Il y a une réelle envie de gagner ce trophée »

Le coach du PSG qui a également été interrogé sur le mois de février démentiel qui attend son équipe. « Il y aura aussi Toulouse, Montpellier, Reims… Le calendrier est ainsi fait. OM-PSG, c’est une magnifique affiche, il faudra faire une grande prestation au Vélodrome pour passer. On va jouer tous les 3-4 jours. Il va falloir être vigilants sur l’aspect physique et sur la gestion de l’effectif. Pour gagner ce trophée il faut gagner tous les adversaires. C’est l’OM, ça ne sera pas facile. On a l’ambition d’aller au bout, il y a une réelle envie de gagner ce trophée après l’avoir raté la saison passée. Mais il faudra battre l’OM dans un enchaînement de matchs difficiles.«

« Neymar a un jeu de contacts »

Christophe Galtier qui est également revenu sur le comportement de Neymar lors de cette rencontre. « Neymar a un jeu de contacts. Quand il décroche, il a la volonté d’éliminer l’adversaire. Neymar et Mbappé devaient jouer et rejouer ensemble. J’ai parlé avec Neymar à la mi-temps et j’ai eu la garantie qu’il soit plus calme et qu’il ne prenne pas le risque de prendre un carton jaune. Il me semblait important qu’ils jouent ensemble. Ils ont beaucoup combiné, c’est bien pour le rythme de nos deux attaquants.«

Le coach du PSG a enfin souligné la bonne performance de son équipe ce soir. « L’équipe s’est bien comportée, elle a fait un match très sérieux, il fallait respecter l’adversaire et les gens qui sont venus voir ce match. Je voulais aligner une équipe très compétitive. On ne va pas faire une analyse ou un bilan du match car les futurs adversaires sont d’une autre qualité. Mais l’équipe a été très sérieuse.«