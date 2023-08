Le PSG va jouer son dernier match de préparation au Japon ce midi contre l’Inter Milan. Avant cette rencontre, Carlos Soler s’est confié sur cette tournée au Japon.

Le PSG vit ses derniers moments au Japon. Arrivés le 22 juillet dernier, les Parisiens vont jouer leur dernier match de préparation en terre nippone contre l’Inter Milan ce mardi midi. Ils prendront ensuite le chemin de la Corée du Sud pour une rencontre contre Jeonbuk. À l’issue de cette dernière, le PSG reviendra en France afin de conclure sa préparation estivale en vue de la première journée de Ligue 1, au Parc des Princes, contre Lorient le 12 août. Pour PSG TV, Carlos Soler a évoqué cette tournée au Japon, Luis Enrique ou encore Sergio Rico. Extraits choisis…

Les premières semaines sous Luis Enrique

« Je connais bien Luis Enrique, parce que j’ai joué avec la sélection espagnole lorsqu’il était le sélectionneur. C’est un entraîneur qui a confiance en moi, il nous transmet beaucoup, son message passe et fonctionne dans le groupe. Personnellement j’aime beaucoup sa philosophie de jeu. Il fait en sorte que l’équipe joue ensemble, que nous soyons soudés. C’est un entraîneur qui va nous apporter beaucoup, c’est déjà le cas, nous travaillons ses idées, et je suis sûr que tout fonctionnera bien.«

La tournée au Japon

« Elle est très importante puisqu’elle nous aide à bien préparer toute la saison. On s’entraîne dans de très bonnes conditions, nous nous entraînons dur et nous jouons des matches difficiles, qui vont forcément nous aider pour la suite, même si parfois ce ne sont pas les résultats que nous voulons. Ces rencontres nous aident sur le plan physique, sur la confiance et par rapport aux automatismes qu’il faut retrouver. Nous sommes heureux de notre travail actuellement et de ce que nous voulons mettre en place, nous espérons faire une grande saison.«

Sergio Rico

« Sergio est un ami, ce sont des moments difficiles pour lui et pour sa famille. Mais je suis sûr que si nous continuons à lui donner de la force, il ira bien.«