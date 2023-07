Mercato : Carlos Soler n’a pas l’intention de quitter le PSG

Carlos Soler n’a pas été spécialement réussi sa première saison sous le maillot du PSG. L’international espagnol ne veut pas entendre parler d’un départ et explique vouloir faire beaucoup mieux.

Carlos Soler a rejoint le PSG la saison dernière en provenance de Valence. Cadre et même capitaine du club Valencian, l’international espagnol n’a pas eu la même réussite chez les Rouge & Bleu la saison dernière (35 matches toutes compétitions confondues, 6 buts, 4 passes décisives). Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale, des rumeurs d’un départ un an seulement après son arrivée ont été avancées ces dernières semaines. Dans un entretien accordé au Parisien, Carlos Soler a fait savoir qu’il ne comptait pas quitter le PSG lors du mercato estival. Il compte bien montrer un autre visage lors de l’exercice 2023-2024.

« Aujourd’hui, je me sens bien, en confiance »

« Il est vrai que cette première saison a été particulière pour moi, notamment parce que je suis arrivé pratiquement le dernier jour du mercato. Je n’ai pas pu faire le stage au Japon, ni être avec mes coéquipiers durant la préparation. Quand je suis arrivé, les gars avaient déjà joué cinq ou six matches. Quand on débarque dans un si grand club, il est difficile de se faire une place parmi les joueurs de l’équipe. Mais la vérité, c’est qu’aujourd’hui, je me sens bien, en confiance, et je pense que je peux montrer un bien meilleur visage et que je peux aider le PSG, mes coéquipiers et le club. C’est en tout cas ce que je veux faire. Je veux rester à Paris, il n’y a aucun doute. C’est un grand club, avec une équipe au top qui a tout ce qu’il faut pour continuer à grandir. Je suis là et je vais essayer de faire une bonne préparation, d’être le plus en forme possible pour faire une grande saison.«

« Selon moi, c’est l’entraîneur qui convient au PSG«

Carlos Soler a également évoqué la présence de Luis Enrique au PSG, un entraîneur qu’il connaît bien. « Oui, je le connais très bien, j’ai été international plusieurs fois sous sa direction. Luis Enrique est un entraîneur qui transmet beaucoup aux joueurs. Je pense que l’idée qu’il se fait du jeu est la clé pour nous et pour le PSG. Avec l’effectif que nous avons et la qualité de nos joueurs, le style de jeu qu’il prône, basé sur la volonté de voler le ballon rapidement, de presser le plus haut possible, d’avoir de longues phases de conservation et d’attaquer continuellement, est selon moi celui qui convient au PSG. Et pour être franc, celui qui me convient à moi aussi. C’est un entraîneur qui m’a mis en confiance pour aller en équipe nationale et évidemment le savoir ici à Paris est pour moi une joie.«

Le numéro 28 du PSG a aussi été questionné sur l’avenir de Kylian Mbappé. « C’est la question que l’on pose à tout le monde… La décision prise par le club est ce qu’elle est, je n’ai pas à donner mon avis. C’est quelque chose qui concerne le club et Kylian et cela doit rester entre eux.«