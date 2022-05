Nasser Al-Khelaifi : La prolongation de Mbappé, « un moment exceptionnel dans l’histoire de notre Club »

C’est L’IMMENSE BOMBE de la journée, l’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 au PSG. Après des jours / semaines / mois de suspense dans ce dossier interminable, le PSG a présenté Kylian Mbappé et son extension telle une rock star dans un Parc des Princes bouillant. Dans un communiqué publié sur le site internet du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a fait part de sa grande satisfaction d’avoir réussi à prolonger son numéro 7.

« La prolongation du contrat de Kylian marque un moment exceptionnel dans l’histoire de notre Club et constitue une formidable nouvelle pour tous nos fans à travers le monde. Depuis que Kylian a rejoint notre famille, il a malgré son jeune âge accompli des merveilles à tous les niveaux. En prolongeant avec le Paris Saint-Germain, il devient la pierre angulaire du projet du club pour les années à venir, sur et en dehors des terrains. Je suis très fier et très heureux – pour Kylian, pour nos supporters et pour toute la famille Paris Saint-Germain sur tous les continents – de continuer notre fantastique aventure commune. Pour nos fans et notre club, nous allons ouvrir les plus belles pages de notre histoire. »