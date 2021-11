C’est la rumeur qui enfle et qui remue la planète PSG depuis plusieurs heures maintenant : depuis l’éviction de Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United, il se murmure que Mauricio Pochettino serait très intéressé par le poste, lui qui ne se sent apparemment pas à l’aise dans la peau du coach à Paris. De l’autre côté, si le technicien argentin venait à plier bagages dans les jours à venir, le club de la capitale lorgnerait avec insistance du côté de Zinedine Zidane. Une situation hallucinante, qui reflète bien l’écurie francilienne.

Et après les différents échos venus d’outre-Manche, c’est au tour de RMC d’évoquer ce dossier brûlant. Selon cette source, l’entourage en Angleterre de l’ancien coach de Tottenham confirme que l’opportunité de prendre les commandes de Manchester United intéresse fortement Mauricio Pochettino. Néanmoins, pour l’heure, aucune démarche en ce sens n’a été entamée. Que ce soit en ce qui concerne l’Argentin ou les deux clubs. Le PSG, droit dans ses bottes, reste quant à lui sur sa ligne de conduite : étant donné que son entraîneur est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 et que celui-ci n’a émis aucune requête à sa direction, rien ne justifie une hypothétique réaction du club. En ce sens, aucun contact n’a été noué avec aucun coach que ce soit, y compris Zinedine Zidane. Pour sa part, l’ancien capitaine parisien ne compte pas non plus prendre la parole afin d’émettre un quelconque démenti puisqu’il estime n’avoir aucun rôle dans ces différentes rumeurs.

