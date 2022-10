Arrivé cet été au PSG en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, estimé à 15 millions d’euros. Polyvalent, pouvant jouer latéral droit comme en défense centrale, l’international français (24 ans) n’a pas réalisé le meilleur début de saison de sa carrière avec les Rouge & Bleu. Cette saison, il n’a raté que trois matches. Lors de ses 14 rencontres avec les Rouge & Bleu, l’ancien montpelliérain a été titulaire à cinq reprises. Pour PSG TV, Mukiele a évoqué son arrivée cet été, sa polyvalence, les supporters…Extraits choisis.

Un enfant de la région parisienne

« Oui, j’ai grandi à Montreuil déjà depuis tout petit. Mon père faisait aussi du foot, et mes frères jouaient avec moi. Ça faisait beaucoup de bazar à la maison, ça cassait quelques vases. Mais je prenais beaucoup de plaisir avec eux à jouer au foot. Aujourd’hui, j’essaie de montrer le meilleur de moi-même et j’espère qu’ils qui suivront mon chemin. Et en mieux, j’espère. Je ressens beaucoup de fierté. C’est beau de porter le maillot du PSG quand tu viens de Paris. »

Son intégration

« Je me suis bien senti. Pour l’instant, ça commence bien. Les joueurs m’ont bien accueilli dès le premier jour et encore aujourd’hui. Et c’est très important aussi parce que je pense qu’on est bien accueilli par l’équipe, ça se ressent aussi sur le terrain. Le fait de jouer avec de tels joueurs, ça aide aussi à se mettre très rapidement à leur niveau. J’essaye de donner chaque jour le meilleur de moi-même. J’espère progresser encore et encore pour être meilleur à tous les postes. »

Sa polyvalence

« Franchement, ça me fait progresser au quotidien puisque j’essaye de m’améliorer partout, que ce soit défensivement ou offensivement. Je pense que j’ai beaucoup à apprendre encore. C‘est toujours bien de savoir jouer à plusieurs postes pour pouvoir aider l’équipe et le coach. Donc franchement, tant que je suis sur le terrain, je prendrai du plaisir et je suis là pour aider l’équipe. C’est le plus important. Les qualités de tes coéquipiers t’aident dans cette progression ? Oui. J’analyse beaucoup, je regarde les déplacements des uns et dépassement des autres. J’observe ce qu’ils font dans la dernière passe ou défensivement etc. J’essaie d’apprendre de tout le monde, je me nourris de ce qu’ils font. »

Les supporters

« Ressens-tu leur soutien depuis le terrain ? Oui, avant, pendant et après les matches. Ça nous aide beaucoup. Pour le match face à la Juventus, avaient fait un tifo vraiment magnifique. Le public nous aide. On a besoin d’eux pour être encore meilleurs. Ils font un bon travail et c’est à nous de la rendre sur le terrain. »

Le Classique

« Je ne vais pas vous mentir, lorsque je suis rentré sur le terrain, je me suis dit que c’est mon premier Classique, j’ai su qu’il fallait que je donne tout. Je voulais gagner pour ce premier Classique qui est important pour le club, pour la ville et aussi pour moi. J’étais excité de jouer ce match ici, et très heureux de l’avoir gagné.«

La pression

« Le football, c’est mon métier. Mais avant tout, c’est ma passion de jouer au foot. J’adore jouer au foot et vivre cette adrénaline. Alors oui, forcément que lorsque tu joues à Paris, il y a un peu plus de pression, parce qu’il y a des attentes qui sont qui sont élevées et des supporters qui attendent beaucoup de nous. Mais une fois que le match commence, je pense que la pression apparaît et on prend du plaisir.«

Le sentiment de ses proches sur son évolution

« J’espère que mes parents sont fiers de moi. Ma mère est très heureuse que je sois à Paris, car elle me voyait beaucoup moins quand j’étais en Allemagne. Et surtout, le plus important pour eux, c’est que je sois heureux. Et je le suis vraiment ici. Je suis content des étapes que j’ai que j’ai pu mener, que ce soit de Laval jusqu’à Paris. J’ai réussi à prendre mon temps pour essayer de ne pas me tromper. Aujourd’hui, je pense que si tout que j’ai fait avant m’a amené ici, c’est que je ne me suis pas trompé sur mon chemin. »