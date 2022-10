Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Maccabi Haïfa dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre qui pourrait permettre aux Parisiens de se qualifier en huitièmes de finale de la compétition. Ce dimanche, l’UEFA a désigné l’arbitre de cette rencontre.

Une première cette saison pour les deux équipes

Il s’agit de l’Allemand Felix Zwayer. Il sera sera assisté par Marco Achmüller et Stefan Lupp. Sven Jablonski officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Christian Dingert et Bastian Dankert. Cette saison, il n’a pas croisé la route du PSG ou du Maccabi Haïfa. Monsieur Zwayer a déjà arbitré une rencontre du groupe H de la phase de poules de la Ligue des Champions, la victoire du Benfica sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2) le 14 septembre dernier.

Deuxième fois qu’il arbitre le PSG

Cette saison, il a arbitré 16 matches toutes compétitions confondues pour 74 cartons jaunes mais aucun rouge. Il a aussi désigné six penaltys. Si on se penche que sur la Champions League, c’est 16 cartons jaunes et 3 penaltys en deux matches. L’homme en noir de 41 ans a arbitré une seule fois le PSG, lors de la saison 2018-2019, le match nul entre le PSG et Naples au Parc des Princes (2-2, 24 octobre 2018).