La construction d’un effectif dans le football est une œuvre bien complexe. Entre les paramètres financiers et les performances des uns et des autres, il faut avoir les bonnes idées pour monter un bon groupe. En ce sens, le PSG a fait appel aux services de Luis Campos au poste de conseiller du football. Le Portugais a ainsi été à la tête de son premier mercato parisien cet été 2022, et a fait de Nordi Mukiele un joueur Rouge & Bleu. Un nouvel élément à qui le rôle de doublure a été promis avant même sa signature.

C’est le 26 juillet dernier que Nordi Mukiele s’engage avec le Paris Saint-Germain contre une somme qui oscille entre 10 et 15 millions d’euros en provenance du RB Leipzig. Le défenseur français s’est engagé avec le club de la capitale pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en 2027. Sur le papier, la polyvalence et le moindre coût de l’opération rendent ce transfert plutôt intéressant. Au moment de s’exprimer sur son nouveau joueur, Christophe Galtier déclare que ce dernier pourrait rendre des services sur le flanc droit, mais également dans l’axe droit d’une défense à trois. L’idée est alléchante, et colle parfaitement avec ce que Nordi Mukiele a fait tout au long de sa carrière jusqu’ici, mais également avec ce que veut mettre en place le technicien français. Le recrutement est cohérant. Si le temps du bilan est bien lointain, celui des questionnements tombe à l’aube de la première trêve internationale de la saison. En ce sens, on peut s’interroger sur la place que pourrait occuper l’ancien montpelliérain dans les rangs parisiens pour le suite de la saison, et le rôle qu’il endossera désormais. Promis à celui de doublure dès les premières rumeurs le menant au Paris Saint-Germain, Mukiele est-il taillé pour celui-ci ?

Une doublure un point c’est tout ?

Au RB Leipzig, Nordi Mukiele a disputé quatre saisons, ainsi disputé 144 matchs et inscrit 10 buts. Avec le club de Bundesliga, l’international français a pris part à 23 rencontres de Ligue des Champions. Une expérience que l’on peut qualifier de suffisante pour endosser le rôle de doublure d’Achraf Hakimi sur le flanc droit parisien. Cependant, la question se pose concernant la discours qui lui a été tenu lors de son recrutement. Arrivé avec l’idée d’être un remplaçant en tête, Nordi Mukiele est numériquement celui qui a remplacé Thilo Kehrer. L’international allemand a lui quitté le navire Rouge & Bleu pour West Ham cet été aussi contre la somme de 16 millions d’euros. En ce sens, il est légitime de s’interroger sur l’implication de l’ancien du RB Leipzig, tant son destin en Rouge & Bleu semble scellé dans la ligne de trois, ou encore derrière Hakimi dans la hiérarchie, et ce, depuis le début de son aventure sous les cieux parisiens.

Le costume était trop grand à Haïfa

Cette semaine, Nordi Mukiele a disputé son 25e match de Ligue des Champions au cours de sa carrière, son deuxième avec le PSG. Après avoir joué un peu plus de dix minutes face à la Juventus Turin lors de la première journée des phases de poule (victoire 2-1), le numéro 26 parisien a entamé la rencontre de ce mercredi face au Maccabi Haïfa dans la peau d’un titulaire avant de céder sa place à la 83e minute. Une rencontre qui a mis en exergue le gap qu’il peut exister entre le niveau intermédiaire et le haut niveau. Au cours de la rencontre, Nordi Mukiele a touché le cuir à 34 reprises, a réussi 21 passes, affichant ainsi 80,8% de passes réussies. Le parisien a disputé 9 duels, et en a remporté 2. Malgré son 1m87, dans les airs, le Français n’a gagné qu’un seul duel sur les 5 qu’il a eu à jouer. Hormis le trio offensif, Nordi Mukiele est le joueur qui a perdu le plus de fois le ballon (8). Sur le plan offensif, l’ancien du MHSC n’a centré qu’à une seule reprise.

Si les occasions ne devraient pas manquer pour Nordi Mukiele de montrer un meilleur visage, aujourd’hui, le PSG ne peut se permettre d’aligner ses doublures, dont il fait partie, sans trembler. Si l’objectif du mercato estival 2022 a clairement été de renforcer le banc de touche, la direction qu’a pris le club de la capitale dans sa politique de recrutement ne devra pas sacrifier la qualité des profils scrutés pour renforcer l’effectif numériquement. Pour jouer et connaître le succès au haut niveau, l’écart doit se réduire entre les titulaires et les remplaçants.