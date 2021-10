Son passé au PSG, le Clasico, Messi… Les mots de Guendouzi

C’est la trêve internationale pour le PSG qui va retrouver la Ligue 1 vendredi prochain contre Angers au Parc des Princes (20h45 sur Prime Video). En attendant, les joueurs Rouge & Bleu sont en train disputer des rencontres internationales avec leur sélection aux quatre coins du monde avec des résultats mitigés. En équipe de France, on retrouve un ancien jeune du centre de formation parisien qui est désormais à l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi. Interrogé par le mensuel Le Onze Mondial, le milieu de terrain est revenu sur son passé Rouge & Bleu, le « Classique » qui arrive mais aussi l’arrivée de Messi en Ligue 1.

« Avant de signer, je savais qu’on allait me faire une remarque concernant mon passage au PSG. Je savais qu’on allait me parler de ça. Tu sais, je suis né à Poissy et j’ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Quand tu es enfant, tu prends ta licence dans le club de la ville où tu habites. Et dans ma ville, c’était le PSG. J’ai donc logiquement signé au PSG parce que c’était le club de ma ville. On m’a posé des questions à ce sujet. Donc oui, j’ai fait mes classes au PSG. Mais aujourd’hui, je suis à l’Olympique de Marseille, dans le plus grand club français, et je suis très heureux. Le Clasico ? Tu sais, je n’attends pas un match en particulier avec impatience. Chaque semaine, j’attends le match du week-end avec impatience. Messi ? Sa venue est bien pour la Ligue 1, c’est beau pour le championnat de France, car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais ce sera un adversaire. Et pour moi, c’est un adversaire comme tous les autres. »