Alors que les Italiens de Donnarumma et Verratti ont perdu ce mercredi contre l’Espagne (1-2) et que l’équipe de France de Mbappé et Kimpembe se sont qualifiés en finale de la Ligue des Nations face à la Belgique ce jeudi soir au terme d’un match fou (2-3), d’autres joueurs du PSG étaient présents sur les pelouses cette nuit.

À 1h30 du matin, le Brésil de Neymar (qui n’a pas joué) et Marquinhos rencontrait le Venezuela dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Sud-Am. Menés rapidement au score grâce à un but de Ramirez (11e), les Auriverde ont réagi en fin de match grâce à un but de Marquinhos (71e), de Barbosa (85e) et Antony (90e). Le média Globo a noté Marquinhos 6,5/10 – la meilleure de la sélection – le défenseur en partie responsable sur le but vénézuélien, a fini « par se racheter » en seconde période grâce à sa réalisation.

Un peu plus tôt, l’Argentine de Messi, Paredes et Di Maria (tous les trois titulaires) affrontait le Paraguay à l’Estadio Defensores del Chaco. Après une première mi-temps fermée et sans but, l’Albiceleste a tenté de créer des différences et a effectué des changements… Sans conséquence ! Les coéquipiers de la Pulga ont concédé le match nul et vierge en terre paraguayenne (0-0). Angel Di Maria est sorti peu après l’heure de jeu et a obtenu la note de 6/10 par le média TYC Sports qui écrit que que le Parisien a « beaucoup pesé sur son côté gauche », a été très remuant et a failli inscrire un but en première période. Leandro Paredes a également eu 6/10 avec une bonne qualité de passe qui a surtout été mise en avant. Enfin Messi est celui qui a eu la meilleure note du match avec 7/10 pour toutes les occasions qu’il a pu créer. Le nouveau joueur du PSG a subi cinq fautes dont un tacle très appuyé sur le pied gauche qui a pu donner quelques sueurs froides aux supporters présents devant le match mais ce n’est pas tout. Le sextuple Ballon d’Or a aussi provoqué… un envahissement de terrain par les fans adverses qui souhaitaient une photo avec lui.

Enfin à 2h05 du matin, le Costa Rica de Keylor Navas était en Honduras pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 dans la zone CONCACAF et même score que le match précédent (0-0) grâce à quelques arrêts incroyables de « San Keylor » qui aura sauvé sa sélection.