Laporta espérait que Messi joue gratuitement pour le Barça

Cet été, le PSG a réalisé l’un des coups du siècle en signant libre de tout contrat Lionel Messi. Après avoir effectué toute sa carrière au FC Barcelone, le joueur de 34 ans connaît actuellement sa deuxième expérience en professionnel. Désireux dans un premier temps de poursuivre l’aventure avec son club formateur, l’Argentin a dû faire face aux nombreux problèmes financiers de la formation catalane. Invité de RAC1, le président du FC Barcelone – Joan Laporta – a précisé qu’il espérait jusqu’à la dernière minute que Leo Messi joue gratuitement pour le Barça.

« Je ne suis pas fâché contre Messi parce que je l’apprécie, mais quand arrive le moment où les deux parties voient que cela ne peut pas se faire, il y a une certaine déception des deux côtés. Je sais qu’ils avaient une énorme envie de rester, mais il y avait aussi beaucoup de pression à cause de l’offre qu’ils avaient. Tout indique qu’ils avaient déjà l’offre du PSG. Tout le monde savait qu’ils avaient une offre très puissante. J’espérais jusqu’à la dernière minute que Messi me dirait qu’il jouerait gratuitement. J’aurais aimé cela et il m’aurait convaincu, mais nous ne pouvons pas demander à un joueur du niveau Messi de faire cela. »

Dans cet entretien, Joan Laporta a également évoqué l’échec du FC Barcelone pour un retour de Neymar Jr, avant la prolongation de contrat du Brésilien avec le PSG jusqu’en 2025. « Nous pensions que nous avions une marge. Nous avons fait une tentative et les informations sur Neymar n’étaient pas vraies. Ils nous ont dit qu’il voulait partir, qu’il ne continuerait pas. Finalement il est resté. Cela ne m’a pas déçu, c’est la loi de l’offre et de la demande. Le résultat de ne pas le signer a été bon. Cela n’aurait pas résolu la situation actuelle. »