Christophe Galtier réussi de très bon début sur le banc du PSG. En 11 matches toutes compétitions confondues, il en a gagné 10 pour un seul match nul. Ses joueurs ont marqué 35 buts pour seulement 6 encaissés. En raison de la trêve internationale, l’ancien coach de Lille dirige un groupe restreint avec le renfort de plusieurs titis parisiens. Durant cette période plus calme pour lui, l’entraîneur Rouge & Bleu s’est confié à PSG TV. Extraits choisis…

Entraîner le PSG, un métier à part ?

« C’est un travail de coach, d’entraîneur, sur le terrain bien évidemment, comme ailleurs. Avec la particularité de travailler avec des joueurs de très haut niveau et de classe mondiale. Ensuite, il y a tout ce que cela génère quand on travaille au Paris Saint-Germain, l’exposition à la fois du club, des joueurs et aussi de mon poste. C’est un poste où il y a une visibilité à l’international et c’est une caisse de résonance incroyable. Donc il faut être le plus naturel possible dans la gestion au quotidien avec les joueurs, en faisant en sorte que tout ce qui se dit reste le plus confidentiel possible parce qu’après, tout est grandement amplifié. Et avec cette exposition médiatique je remarque que finalement, quand on est le Paris-Saint-Germain, le verre est toujours à moitié vide, il n’est jamais à moitié plein. Il faut faire aussi très attention, et ne pas se laisser envahir par les critiques.«

Le meilleur départ pour un nouvel entraîneur du PSG

« Vous me l’apprenez ! Je n’avais pas cette stat, mais je pense sincèrement qu’on fait un bon départ. Le fait qu’il y ait des sourires… Les résultats font qu’il y a beaucoup de sourires, mais l’inverse peut être vrai aussi ! Beaucoup de sourire, donc de bons résultats ! Cette cohésion de groupe est très importante et il y a l’envie de faire les choses ensemble. Il est très important que quand les joueurs arrivent ici au Centre d’Entraînement, ils soient vraiment heureux de venir travailler, de se croiser, d’échanger et de partager tous les jours. Est-ce qu’il y a une recette particulière ? Non, je suis très naturel, je suis très franc avec les joueurs, très direct, tout simplement.«

Comment faire progresser des joueurs de classe mondiale ?

« Oui, on peut toujours faire progresser un joueur, notamment sur le plan mental. Sur un plan technique, les joueurs que j’ai sont à un niveau extraordinaire. Mais il faut les faire progresser sur un plan mental, sur l’exigence, sur ce qu’exige notre métier, sur tout ce que l’on doit mettre dans la préparation d’une séance, dans la préparation d’un match, dans la concentration, la détermination. Les faire progresser sur un plan tactique non, mais insister sur ce que l’on veut voir de l’équipe, sur le positionnement que doivent avoir les joueurs, sur ce positionnement qui devient après du mouvement, évidemment qu’il y a beaucoup de travail. Quand vous êtes au Paris Saint-Germain, les gens oublient tout cela. Il y a un gros travail de la part de mon staff technique, de mes analystes, de mes préparateurs physiques et de moi-même pour que les uns puissent jouer pour les autres et surtout, j’insiste, pour mettre les uns et les autres sur leurs points forts. Le gros travail est là.«