Galtier : « Au PSG le verre est toujours à moitié vide »

Aujourd’hui, l’entraîneur du PSG a pris de son temps afin de participer à la conférence Demain Le Sport. Cet évènement, organisé par France Info et L’Equipe, est destiné à engager, chaque année, une réflexion sur le sport. Pour sa première édition, Christophe Galtier y a participé, et a abordé différents sujets, notamment autour du Paris Saint-Germain.

Au cours de cet évènement, Christophe Galtier a été interrogé sur le management dans le sport. Le coach parisien a mis l’accent sur la communication et le lien a créer avec son groupe : « Au PSG nous avons des joueurs de classe mondiale, il est très important d’avoir en permanence un dialogue à la fois collectif et aussi individuel avec les joueurs. J’ai beaucoup travaillé en amont, dès que mon président m’a annoncé que j’allais être entraîneur du Paris Saint-Germain. J’ai beaucoup lu d’interviews, regardé de reportages sur les uns et les autres pour essayer de cerner plus précisément la personnalité du groupe mais aussi de chaque joueur. Puis après il y a la prise de contact. J’ai fais en sorte de beaucoup observer et beaucoup écouter« , a-t-il déclaré face à Nathalie Iannetta, directrice des sports de Radio France qui animait la conférence Demain Le Sport. Le technicien français a poursuivi : « Petit à petit j’ai commencé à avoir des échanges soit par secteur de jeu, mais aussi de manière individuelle pour vite prendre la température mais aussi vite expliquer au groupe et aux joueurs ce que j’attendais d’eux« . Christophe Galtier a également souligné le fait qu’en terme de communication avec ses joueurs, il a voulu effacer ce qu’il se faisait avant, afin de repartir sur bonnes bases.

« Il y a au sein du club des gens qui insistent sur l’image que l’on doit renvoyer«

Au PSG plus qu’au sein d’autres clubs, l’image renvoyée est on ne peut plus importante. En ce sens, Christophe Galtier s’est également exprimé sur ce sujet, et la manière dont il gérait cela : « Mon job, avec le staff technique, c’est 90% du terrain et comment l’équipe joue . Mais il y a au sein du club des gens qui insistent sur l’image que l’on doit renvoyer. A Paris, le verre est toujours à moitié vide« . Au cours de cette conférence relayée sur les réseaux sociaux de France Info, l’ancien coach du LOSC a ajouté qu’il parlait beaucoup à ses joueurs par petits groupes ou même individuellement afin de les mettre en garde sur cet aspect d’image.