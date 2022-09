Arrivé cet été en provenance de Lille, Renato Sanches n’était pas dans sa meilleure forme, la faute à une préparation tronquée en raison de sa situation lors du mercato estival. L’international portugais a participé à six matches pour 176 minutes de jeu (1 titularisation, 1 but). Avant le match à Brest le 10 septembre dernier, le milieu de terrain (25 ans) s’est blessé aux adducteurs droits. Une blessure qui lui a fait manquer contre Brest donc, le Maccabi Haïfa et Lyon.

Absent depuis Brest

Évidemment pas convoqué par Ferando Santos avec le Portugal, Renato Sanches poursuit sa rééducation au Camp des Loges. Ce vendredi, les joueurs non sélectionnés se sont une nouvelle fois entraînés. Et lors de cette séance, où les jeunes Christ Mukelenge, Noah Lemina, Hugo Lamy, Vimoj Muntu Wa Mungu et Lucas Lavallée étaient présents, Renato Sanches a fait son retour à l’entraînement collectif. L’ancien du Benfica a dévoilé des photos de son retour sur son compte Instagram. De bon augure pour la suite de la saison du PSG avant la coupure en raison de la Coupe du Monde.