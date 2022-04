En octobre 2020, Romain Mabille président du Collectif Ultras Paris depuis sa création en 2016 avait quitté son poste et avait été remplacé par Nicolas Boffredo. Près d’un an et demi plus tard, le supporter parisien revient à son poste en ces temps de conflit avec la direction Rouge & Bleu. Interrogé par le média France Bleu Paris, Romain Mabille est largement revenu sur son retour mais aussi le boycott pour le « Classique » ou encore les sifflets à l’encontre de Neymar et Messi. Extraits choisis.

Son retour

« Je vous avoue que dans un premier temps, j’aime ça ! C’est un poste que j’affectionne et j’estime que j’ai un devoir envers les adhérents après mon départ la première fois. A l’époque (2020), Nicolas Boffredo m’a soutenu en prenant la suite et là c’est à moi de l’épauler. J’ai les capacités aujourd’hui de reprendre cette présidence et j’ai la totale motivation. […] J’aimerais juste préciser que mon élection s’est faite à l’unanimité des groupes représentant le CUP. Après, sûrement que certaines personnes ne sont pas contentes du choix qui est fait. […] Le but est de rassembler tout le monde, de représenter tout le monde, de défendre les droits et les intérêts de toutes les personnes qui constituent le collectif. »

Le Boycott de PSG / OM

« Je le confirme, on sera en tribune mais il n’y aura rien de nouveau. On va rester sur nos positions. On reste sur la même attitude que les matchs précédents pour la simple et bonne raison que rien n’a évolué depuis nos revendications. Il n’y a aucune communication au niveau du club qui a été faite. Pas de pas vers nous, pas d’annonces, pas de remise en question. Au niveau des joueurs, aucun d’entre eux n’est venu vers nous pour discuter ou encore s’excuser. On a fait un communiqué avec des revendications : rien n’a bougé au niveau de la direction du club. […] PSG – OM est un match important pour nous dans tout ce que ça comporte. Et vous voyez, on est capables de se priver de ne pas chanter pour faire passer nos messages. […] C’est triste. On est les premiers dégoûtés de ne pas chanter sur cette fin d’année. On est les premiers contents du dixième titre qui arrive. Sauf que dans la situation actuelle, on ne peut pas se réjouir. On préfère se punir pour le bien du club en espérant que ça change, que de rentrer dans le stade et faire comme si de rien n’était juste parce que c’est Marseille. […] Depuis que j’ai repris la présidence, j’ai adressé un courrier au Président Al-Khelaïfi afin de tenter de renouer un dialogue, pour essayer de trouver des solutions. Parce que nous, on s’étonne, depuis les banderoles, du silence club. Personne n’a pris la parole. Personne n’a essayé d’arranger les choses. C’est un peu la politique de l’autruche où chacun reste de son côté. »

Les revendications du CUP :

« C’est vrai qu’on a tapé un peu fort, un peu large sur toutes les banderoles, mais c’est un cri du coeur ! […] On sait très bien qu’ils ne vont pas virer tout le monde parce qu’on l’a demandé. Mais il y a de réels problèmes au club, que ce soit sur l’équipe masculine, sur l’équipe féminine, sur les jeunes, sur la gestion commerciale. On attend d’avoir des réponses et des certitudes. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Pour ce qui du président Nasser Al-Khelaïfi, on n’est pas fous, on connaît le rôle qu’il a eu dans le retour des supporters au Parc des Princes. Tout le monde s’inquiète de voir qu’il est moins présent. On s’inquiète de voir sa multitude de mandats autres que le PSG, mais attention on n’en a pas fait notre cible prioritaire. »

Messi, Neymar et les sifflets

« Sur les sifflets contre Messi et Neymar, il n’y a pas que le Collectif qui siffle… Il y a une partie du Parc des Princes. Je pense que ce n’est pas personnel contre les joueurs, mais pour ce qu’ils représentent. Ce club empile des stars avec des gros salaires sur le terrain et ça fonctionne plus où moins bien. Exemple avec Neymar, on voit bien que sur le terrain, il ne rend pas ce qu’on lui donne. On regarde les matchs du Brésil et on voit ce qu’il fait à Paris et bien c’est frustrant. Le Neymar qu’on a à Paris n’est pas le vrai Neymar ! Et sur Messi, bien évidement qu’on est contents d’avoir Messi au PSG, mais nous on veut un Messi qui fait rayonner le PSG. »