À l’issue de cette saison 2021-2022 décevante sur le plan sportif, de nombreux changements sont attendus au sein du PSG aussi bien dans l’organigramme du club que dans l’effectif. Et un secteur de jeu sera l’une des priorités des dirigeants parisiens lors du prochain mercato. Trop seul au milieu de terrain, Marco Verratti aura besoin de renfort pour l’épauler dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. Et depuis plusieurs semaines, deux noms se détachent : Paul Pogba (Manchester United) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

Le PSG sur le dossier mais…

Le média ESPN amène des précisions sur ses informations en expliquant que l’AS Monaco est ouvert aux négociations concernant le transfert du milieu de terrain cet été contre une somme entre 60 à 70 millions d’euros. Des sources ont déclaré au média sportif que le PSG était bel et bien intéressé par Aurélien Tchouameni mais « qu’en l’état actuel des choses », l’international français « préférait un transfert hors de France ». Chelsea et Manchester United seraient aussi sur ce dossier en plus du Real Madrid.

Par ailleurs, les journalistes Julien Laurens et Rob Dawson ont aussi révélé que les Mancuniens devraient perdre « probablement » Paul Pogba dans les prochaines semaines. Le joueur devrait quitter le club à la fin de cette saison, lui qui sera en fin de contrat.