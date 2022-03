SpacePSG : Marquinhos, le leadership… Parole aux CSiens !￼

Vous en avez l’habitude, des figures bien connues de la « Communauté CS », LeeParisYY, Juampi_hwj, Parisien du VDM ou encore Ibracadabra_77 animent un « Space » sur Twitter qui est suivi et relayé par bon nombre de supporters. Ce soir on sera en plus présent pour participer au débat du soir qui reviendra sur Marquinhos et l’absence de leaders au PSG

N’hésitez pas à les rejoindre et venir participer au débat en intervenant et à réagir dans l’espace commentaire de cet article.