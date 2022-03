Mbappé sur le podium des des personnalités préférées des enfants

Kylian Mbappé, avec ses performances sur le terrain, a des fans dans le monde entier. L’attaquant du PSG (23 ans) est aussi l’idole de très nombreux enfants qui rêvent de devenir footballeur comme lui. Comme chaque année, le Journal de Mickey dévoile le classement des personnalités préférées des enfants de 7 à 14 ans*.

Et la personnalité préférée des enfants reste le rappeur Soprano. Il devance le Youtubeur Michou et le numéro 7 du PSG. Thomas Pesquet et Hugo Lloris complètent le top 5. Représentant du PSG Judo, Teddy Riner se classe 11e. Il est devancé par Jean-Paul Rouve, le magicien Eric Antoine ou encore Bigflo et Oli.

*Cette étude de l’Institut Ipsos a été réalisée du 9 au 16 février auprès de 400 enfants représentant les 7-14 ans, à partir d’une liste de 81 personnalités francophones ayant fait l’actualité en 2021.