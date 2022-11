La Coupe du Monde est enfin arrivée ! Vous pensiez vous faire un après-midi foot (tout en discrétion) au bureau quand soudain c’est le drame… Seules 43% des rencontres sont diffusées en clair (28 matchs sur 64), dont presque aucunes de celles dans la journée ! Vous pouvez écouter ce pote qui vous conseille un lien « safe à 100% » pour voir le match et qui vous écrit « j’arrive » avant de débarquer une heure en retard pour l’apéro… De notre côté, nous vous recommandons de télécharger Cyberghost !

Cyberghost, qu’est-ce que c’est ?

Cyberghost est LA clé pour regarder TOUS les matchs de la Coupe du Monde ! C’est un VPN qui dispose de plus de 8500 serveurs répartis dans 91 pays différents – vous profitez ainsi d’une connexion VPN sécurisée en tout temps. Vous pouvez donc à tout moment switcher de pays pour obtenir des canaux de diffusion à l’étranger ! Vous voulez vibrer avec les commentateurs argentins sur les rencontres de Léo Messi ? Avec Cyberghost c’est possible !

Le gros avantage ?

Vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sans risque avec leur garantie 45 jours d’essai satisfait ou remboursé ! Parfait pour essayer durant le mondial non ? En ce moment vous pouvez obtenir -83% de réduction et 4 mois d’abonnements supplémentaires pour un abonnement de 2 ans !

Voir les matchs à l’étranger

Cyberghost est également LA solution pour voir vos matchs à l’étranger ! Elle vous permettra de naviguer sur le réseau français et ainsi de bénéficier de vos abonnements souscrits en France à Beinsports, Amazon, Netflix, … depuis l’étranger.

La Coupe du Monde…mais pas que

Cyberghost peut aussi être une solution si vous cherchez à voir une série ou un animé dont les épisodes ne sont pas diffusés en France. Son logiciel vous permettra de débloquer plus de 35 plateformes de streaming, notamment Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+ et BBC iPlayer, pour un accès illimité à tous vos contenus favoris, où que vous soyez. Vous surfez en ligne sans la moindre restriction. Que vous soyez en déplacement professionnel ou pour le plaisir, vos sites favoris ne seront jamais bloqués.

Sécurité

Cyberghost est un leader mondial dans l’industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d’utilisateurs et l’un des VPN les plus recommandés sur l’application Trustpilot. Son réseau privé virtuel (VPN) masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l’intégralité de votre trafic Internet via un tunnel VPN sécurisé. Ils ne conservent aucune donnée d’utilisateur. Leur politique No Logs est appliquée en toutes circonstances. Vos habitudes et préférences en ligne sont ainsi maintenues à l’abri des regards indiscrets.

Et côté pratique ?

Cyberghost offre une interface conviviale, vous n’aurez besoin d’aucune connaissance technique pour la prise en main de leur logiciel. Les applications sont compatibles avec toutes les interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Linux, ainsi que les consoles de jeux. Vous pouvez ainsi utiliser votre abonnement CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané pour en profiter sur l’ensemble de vos dispositifs et en faire profiter votre famille.

Alors n’hésitez plus et téléchargez dès maintenant Cyberghost !