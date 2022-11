Toutes les informations sur la rumeur Messi à l’Inter Miami

Depuis le début de la Coupe du monde, Lionel Messi est dans la continuité de ses performances avec le PSG cette saison. Avec deux buts et une passe décisive, il est clairement le leader de cette équipe. En inscrivant son 8e but face au Mexique hier soir, La Pulga a permis à son Argentine de rêver des huitièmes de finale du Mondial 2022. Si la compétition est loi d’être terminée, quelques informations circulent concernant son avenir en club. En effet, le très sérieux The Times annonce que l’attaquant est tout proche d’un accord avec l’Inter Miami pour y jouer dès la saison prochaine.

Une décision en 2023

Cette signature interviendrait seulement après la Coupe du monde puisque le joueur ne souhaite pas prendre de décision pendant le Mondial. Le club américain, détenu par David Beckham, fait tout pour s’attacher les services de Messi, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. Selon les informations de RMC Sport, Paris fait tout pour le garder mais le joueur discute tout de même avec l’Inter Miami. Il faudra attendre la fin du Mondial pour en savoir davantage. Dans la soirée, le journaliste de l’Équipe, Loïc Tanzi, assure qu’il n’y a aucun accord entre Lionel Messi et l’Inter Miami informe l’entourage du joueur. Mais la tendance penche plus vers une prolongation d’une année supplémentaire avec le PSG plutôt que d’aller en MLS selon Toni Juanmarti, journaliste à Relevo. De son coté, Fabrizio Romano affirme que Lionel Messi fera son choix en 2023 et qu’il n’y actuellement aucun accord. « L’Inter Miami veut Messi et va pousser (…) mais aussi le PSG proposera bientôt à Leo un nouveau contrat », ajoute le journaliste italien.