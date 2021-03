Sport et la “stratégie” de Pochettino face au Barça

Demain, le PSG recevra le FC Barcelone pour un huitième de finale retour d’UEFA Champions League. Et il n’en restera qu’un. Avec une victoire 4-1 au Camp Nou les hommes de Mauricio Pochettino se sont mis dans d’excellentes conditions. Et comme on ne change pas une formule qui gagne, l’entraîneur du PSG va la réutiliser autant que possible. C’est “l’information” que le journal catalan Sport apporte à ses lecteurs sur la “stratégie” de Mauricio Pochettino.

“L’Argentin souhaite que son équipe réimpose son physique, soit robuste et forte, ainsi que brillante dans la finition”, écrit le journal sportif catalan. “Pour y parvenir, son intention est d’aligner le même onze qu’au Camp Nou avec pour seul changement Di María à la place de Moise Kean, isolé pour avoir été testé positif au Covid-19. Cette absence est à considérer car il a apporté beaucoup d’énergie sur son aile droite. Mais le retour de Di María compense son absence. L’Argentin a moins de puissance, mais plus de capacité à déséquilibrer. Et il contribue également à un travail défensif remarquable.” On remarquera par ailleurs que la presse sportive catalane s’intéresse beaucoup plus au premières heures de la nouvelle présidence de Joan Laporta, à son projet pour le club, qu’au PSG-Barça demain soir.