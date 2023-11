Statu quo en tête de la Ligue 1

Lors de la 11e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Montpellier (3-0). Il conserve sa deuxième place à un point de Nice.

En ouverture de la onzième journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – Montpellier. Quatre jours avant le déplacement à Milan en Ligue des champions, le PSG se devait de l’emporter afin de conserver sa deuxième place, voire espérer un faux pas de Nice pour prendre la tête du championnat. Les Parisiens ont fait leur part du travail en dominant Montpellier grâce à des buts de Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. En clôture de la journée, Nice recevait Rennes. Les Niçois, dépassés par le PSG, souhaitaient reprendre leur première place. Et c’est chose faite contre les Bretons (2-0). Ils poursuivent leur très bon début de saison et reprennent donc la tête du championnat. Défait contre Lille la semaine dernière, ce qui a permis au Rouge & Bleu de monter sur la deuxième place du podium, Monaco s’est relevé hier sur sa pelouse contre Brest (2-0). Avec ce succès, les Monégasques restent au contact des deux premiers.

Toujours pas de victoire pour Lyon

Après avoir vu son match reporté contre Lyon en raison du caillassage du bus lyonnais qui a blessé l’entraîneur Fabio Grosso, Marseille retrouvait le Vélodrome pour un autre choc contre Lille. Un choc qui a accouché d’une souris. Les deux équipes n’ont pas offert un beau spectacle et se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0). Futur adversaire du PSG, Reims s’est imposé sur la pelouse de Nantes (0-1). Les joueurs rémois sont actuellement quatrièmes du championnat, à quatre points des Rouge & Bleu. Enfin, Lyon poursuit sa saison galère. Les Lyonnais ont concédé le match nul sur leur pelouse contre Metz (1-1). Ils ont su revenir après avoir encore une fois été menés au score. Ils n’ont toujours pas gagné cette saison et pointe à la dernière place.

Les résultats de la 10e journée de Ligue 1

PSG / Montpellier (3-0)

Lorient / Lens (0-0)

Marseille / Lille (0-0)

Lyon / Metz (1-1)

Nantes / Reims (0-1)

Strasbourg / Clermont (0-0)

Toulouse / Le Havre (1-2)

Monaco / Brest (2-0)

Nice / Rennes (2-0)

Le classement de Ligue 1