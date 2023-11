Revue de presse PSG : Milan Skriniar, Warren Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 6 novembre 2023. Milan Skriniar se sent déjà chez lui à Paris, quel est la valeur marchande de Warren Zaïre-Emery…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque Milan Skriniar. Après de très long mois de sollicitations, le défenseur central est devenu un joueur du PSG lors du mercato estival. Libre de tout contrat, il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, avec les Rouge & Bleu. Une signature pour son plus grand bonheur, lui qui avait été séduit par le plan présenté par Luis Campos et la direction depuis de nombreux mois déjà, indique le quotidien francilien. « Cette adhésion au projet et cet attachement au club de la capitale n’ont fait que faciliter son intégration dans un nouvel environnement qu’il avait hâte de découvrir. » En suivant régulièrement des cours de français, il démontre son envie de maîtriser les codes de son nouvel environnement et son désir de se fondre tout naturellement dans le paysage parisien, note Le Parisien. Milan Skriniar « promène l’image d’un homme discret, frôlant parfois la timidité mais dont la gentillesse est unanimement reconnue par ceux qui le côtoient dans sa sphère privée ou professionnelle. »

Le quotidien régional explique que cette tendresse dans la vie de tous les jours contraste avec son visage abordé lors des entraînements, la préparation des matches, ou dans les rencontres. Il devient un autre homme et passe en mode combatif. Si le PSG a fait le forcing pour le signer, « c’est autant pour ses qualités de défenseur que de leader de groupe. » Dans le vestiaire ou sur le terrain, il jongle entre l’anglais ou l’italien. Ce dernier lui a permis de se rapprocher de Donnarumma, Marquinhos ou Fabian Ruiz. « Son expérience et sa connaissance de la Lombardie ne seront d’ailleurs pas de trop au moment de venir se frotter à son ancien rival de l’AC Milan, le club qu’il a le plus affronté…et le plus battu au cours de sa carrière (12 victoires sur 19 matches).«

Le quotidien francilien a questionné quatre anciens joueurs, Cris, Thomas Heurtaux, Jimmy Algerino et Gregory Paisley, quatre spécialistes du poste de défenseur, sur le début de saison de Milan Skriniar avec le PSG. Le premier cité salue son début de saison. « Je suis globalement content de tout ce qu’il montre. Je l’analyse par rapport à sa mentalité, sa manière de jouer : c’est un joueur costaud dans les duels, un guerrier qui se fond bien dans le style de Luis Enrique, surtout avec Marquinhos, qui est plus technique. La paire est complémentaire. […]Son agressivité et sa puissance vont aider le PSG en Ligue des champions face à des équipes physiques.[…]Maintenant, il faut lui laisser le temps pour qu’il s’adapte totalement à ce championnat. » Thomas Heurtaux est plus critique. « Je vais être dur mais je le trouve globalement décevant et j’estime que son début de saison est moyen. Ce qu’il montrait à l’Inter était très, très fort. Aujourd’hui, ce n’est pas le Skriniar de l’Inter. Je trouve son adaptation à Paris très difficile. Il est décevant dans le sens où il peut faire beaucoup plus. »

Pour Jimmy Algerino, ancien du PSG, « il fait beaucoup d’efforts dans son intégration, pour sa nouvelle vie française, il a vraiment voulu venir et c’est plaisant de savoir qu’il veut défendre ce maillot. J’aime sa sérénité et son calme. Je suis plutôt satisfait de ses performances et de son attitude. » Enfin, Gregory Paisley se dit un peu mitigé à son sujet. « Je suis un peu mitigé dans la mesure où je l’ai vu plus performant dans un contexte différent, avec une défense à trois qui lui apporte plus de sécurité dans la relance ou dans sa manière de défendre. Là, je le sens vraiment emprunté quand il a le ballon. […]C’est un joueur d’équilibre et d’équipe qui ne triche pas. Tu peux aller à la guerre avec lui donc je ne suis pas inquiet pour lui. […]C’est un mec qui a une grosse force de caractère. Il va basculer du côté positif.«

De son côté, l’Equipe se demande quelle est la valeur marchande de Warren Zaïre-Emery, qui brille depuis le début de la saison sous le maillot du PSG. « Aujourd’hui, déterminer la valeur de ce type de profil est très compliqué car, cela ne se fait pas ici à la machine à café mais c’est le marché qui le fera entre un acheteur et vendeur. Partant de ce principe, et alors que l’on sait que, Paris, même à 200 M€, ne le vendra pas, parce qu’au-delà de sa valeur sportive, symboliquement, c’est impossible, Zaïre-Emery n’a pas de prix« , analyse un ex-directeur sportif d’un club du top 10 européen. Le CIES l’estime à 60 millions d’euros alors que le site Transfermarkt l’estime à 50 millions d’euros. « Deux valeurs, déjà discutables, qui ne tiennent pas comptent, de fait, de la prochaine prolongation du joueur qui va encore augmenter sa valeur. » Le club intéressé doit, en plus, convaincre un club qui, par la nature de son actionnaire (QSI), n’est pas vendeur. Il a tous les critères pour faire de lui une vente à part. À moins de 100 M€, il n’y a pas le début d’une discussion, analyse un acteur influent du marché auprès de l’Equipe. « Ce qui pourrait faire sens, ce serait comparer avec le transfert de Jude Bellingham de Birmingham City à Dortmund en 2020, explique le directeur sportif étranger. Il a alors 17 ans, est déjà référencé comme un potentiel top talent européen et il est transféré pour un peu moins de 30 M€, Mais la différence, et elle n’est pas petite (rires), c’est que Zaïre-Emery, il est déjà à Paris donc ça démultiplie sa valeur« , estime un directeur sportif du top 5 français.

Le quotidien sportif évoque aussi le possible onze de départ du PSG contre l’AC Milan demain soir. Deux incertitudes planent autour de ce dernier, estime l’Equipe. Qui de Lee Kang-In ou Vitinha débutera sur le côté gauche de l’attaque ? Et qui sera titulaire en pointe entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ? Le quotidien sportif se penche également sur le la composition milanaise, avec la possible titularisation de trois joueurs français, dont Théo Hernandez qui avait déclaré forfait pour le match de ce week-end contre l’Udinese.

face à l selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, Hernandez – Dembélé, Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha ou Lee – Mbappé, Kolo Muani ou Ramos Le XI probable de l’AC Milan face au PSG selon l’Equipe : Maignan – Calabria (cap.), Thiaw, Tomori, Hernandez – Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek – Pulisic, Giroud, Leao

Comme après chaque journée, l’Equipe dévoile son équipe type. Pour celle de la onzième journée de Ligue 1, quatre joueurs du PSG y figurent. Achraf Hakimi, Nordi Mukiele, Warren Zaïre-Emery et Ousmane Dembélé.