Stefano Pioli annonce des retours importants avant le PSG

Ce mardi, le PSG se rend en terre hostile pour y défier l’AC milan en marge de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Dans ce contexte, Sttefano Pioli devrait pouvoir compter sur le retour de plusieurs joueurs importants.

Après sa large victoire actée face à Montpellier ce vendredi soir en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 (3-0), le PSG va désormais pouvoir se pencher sur sa prochaine grosse échéance. Dans cette optique, Kylian Mbappé et ses partenaires se déplacent sur la pelouse de San Ciro pour une confrontation des plus intéressantes face à l’AC Milan. Les Milanais, avec seulement deux petits points au compteur dans cette phase de poule de Ligue des Champions, sont en mission. Ce qu’a confirmé le coach lombard, Stefano Pioli, en conférence de presse ce vendredi. Il a également annoncé le retour de plusieurs éléments importants pour mardi.

À voir aussi : PSG / MHSC – Michel Der Zakarian s’incline devant la supériorité du PSG

🗣️ Stefano Pioli annonce plusieurs retours dans l'effectif milanais : "Loftus-Cheek sera disponible ce samedi, Pulisic par précaution ne sera pas disponible mais sera là mardi tout comme Chukwueze. Il y aura également de bonnes chances de voir Kjaer contre le PSG"#ACMPSG #UCL pic.twitter.com/UmDplunLGG — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 4, 2023

Le Milan est en quête de points

« Loftus-Cheek va bien et sera là face à Paris, Pulisic par précaution ne sera pas là mais sera là contre le PSG, tout comme Chukwueze. Kjaer a de bonnes chances pour mardi, a exposé Stefano Pioli avant d’entrer plus concrètement dans la rencontre capitale qui attendra ses hommes en début de semaine prochaine. C’est normal que nous soyons critiqués et que je sois critiqué si Milan ne gagne pas pendant trois matchs de coupe d’Europe. Nous devons travailler pour nous améliorer, car sur trois confrontations directes, nous n’en avons pas gagné une seule »