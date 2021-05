Demain contre Monaco en finale de la Coupe de France et dimanche à Brest dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1, le PSG jouera gros. Mais à priori le club de la capitale cherche surtout à avoir toutes ses forces vives au Stade de France contre l’ASM, pour preuve cet appel auprès du CNOSF pour compter sur Neymar et Presnel Kimpembe, suspendus. Une démarche que le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton désapprouve.

“Il y a quelques années Charles Pasqua voulait terroriser les terroristes. Aujourd’hui le PSG veut suspendre les suspensions des suspendus. En l’occurrence Neymar et Presnel Kimpembe. L’idée n’est pas d’effacer la sanction mais de la décaler à dimanche. Vous allez me dire : qu’est-ce qui est le plus important pour le PSG ? Remporter la finale de la Coupe de France demain ou peut-être devenir champion de France dimanche ? Je laisse l’appréciation aux dirigeants parisiens”, a commenté le journaliste sur les ondes ce matin. “Mais moi je privilégie le Championnat, c’est un an de travail. Je ne suis pas d’accord avec les dirigeants. Je serais très content de voir Kimpembe et Neymar sur la pelouse demain, mais une sanction est une sanction. Et le règlement doit être respecté. Si on reçoit des cartons et ça n’entraîne rien, ce n’est pas très éducatif. Il faut être sanctionné pour apprendre. On se passera de ces deux joueurs demain soir.”