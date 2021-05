En cette fin de saison 2020-2021, le PSG est encore en lice pour remporter deux trophées. Si l’obtention d’un dixième titre de champion de France dépendra d’un faux pas du LOSC face à Angers (à condition que le PSG gagne à Brest), le club de la capitale peut également glaner sa 14e Coupe de France ce mercredi soir (21h15 sur France 2 et Eurosport 2). Opposés à l’AS Monaco, les Rouge et Bleu feront face à un adversaire qui se déclare outsider depuis plusieurs jours. Et à la veille de cette finale au Stade de France, le milieu de terrain du PSG – Ander Herrera – a donné son ressenti sur ce choc face à l’ASM, dans un entretien accordé au site officiel du club.

“C’est une très belle équipe, bien organisée. Une équipe qui a beaucoup de qualité individuelle et collective. Ils auront bien sûr l’ambition de remporter cette coupe aussi, après quelques années sans titre. C’est une équipe qui a beaucoup d’expérience, ce sera donc forcément un match très compliqué. Nous avons gagné le Trophée des Champions cette saison, et nous voulons ramener aussi la Coupe de France”, a commenté Ander Herrera. “La pression d’être favori existe, mais nous devons l’accepter, et partir du principe que nous le sommes. Nous avons perdu deux fois contre eux cette saison, et nous sommes dans l’obligation de gagner cette rencontre pour soulever la coupe. Nous avons aussi des joueurs de grande qualité dans l’équipe. Nous avons beaucoup de respect pour Monaco, mais nous voulons gagner ce trophée.”