Ce samedi après-midi (17h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims, l’équipe surprise de ce début de saison.

Le PSG ne doit pas passer à côté d’une aussi belle occasion. Avec le match nul de l’OGC Nice face au Montpellier Hérault (0-0) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le club parisien a une grosse opportunité pour prendre la tête de la Ligue 1. Mais pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront s’imposer à Auguste-Delaune face au Stade de Reims. Surprenants 4e de Ligue 1, les Champenois restent sur deux victoires face au FC Lorient (1-0) et le FC Nantes (0-1).

À voir aussi : Reims / PSG : les compositions probables

« Ce n’est pas le même PSG qu’on a affronté l’année dernière »

Et l’équipe rémoise compte bien créer la surprise face à un adversaire qui reste sur une grosse désillusion en Ligue des champions contre l’AC Milan (2-1). Mais pour le coach Will Still, le PSG reste une équipe très difficile à manoeuvrer, comme il l’a expliqué en conférence de presse d’avant-match. « Le PSG ? Ils ont des joueurs qui vont très vite et qui sont très percutants. Ils ont des qualités individuelles avec des joueurs excellents à chaque poste qu’ils arrivent cette année à faire fonctionner dans un collectif. Ils mettent une énorme intensité dans le pressing et dans tout ce qu’ils font. Ce n’est pas le même PSG qu’on a affronté l’année dernière mais ce sont les meilleurs joueurs dans une des meilleures équipes du monde. On va voir si on peut rivaliser avec ce niveau là, voir si on peut les embêter et les pousser à faire des choses qu’ils ont peut-être moins envie de faire. Mais on doit aussi prendre un maximum de plaisir, jouer un samedi à Delaune avec un stade plein et le monde entier qui te regarde c’est incroyable. »

Et le Stade de Reims ne compte pas se présenter en victime comme l’a rappelé Will Still. « On n’a pas envie de juste venir les regarder, on a envie de jouer, on a envie de les embêter donc c’est ce qu’on va faire. Ça va être un match intéressant, il n’y a pas de mission impossible, c’est une équipe de football et on va essayer de les mettre en difficulté. Forcément ils ont toutes les qualités du monde mais dans chaque équipe au monde il y a aussi des points de faiblesse et on va devoir les exploiter du mieux qu’on peut tout en ajoutant cette efficacité totale dans nos 16 mètres et dans les 16 mètres en face. » Pour rappel, la saison dernière, le PSG n’était pas parvenu à venir à bout des Rémois lors des deux rencontres de Ligue 1 (0-0, 1-1).