Stones : “Essayer de défendre et garder le résultat, ce n’est pas nous”

Demain à 21h (RMC Sport 1), Manchester City et le PSG s’affronteront en demi-finale retour de Ligue des champions. Après leur défaite du match aller au Parc des Princes (1-2), les Parisiens auront pour objectif de renverser ce score défavorable afin de se qualifier pour une deuxième année consécutive en finale de C1. De son côté, Manchester City voudra accéder pour la première fois de son histoire en finale. À la veille du match face aux Rouge et Bleu, le défenseur des Skyblues – John Stones – s’est présenté en conférence de presse, dans des propos rapportées et traduits par RMC Sport.

Au sujet de Neymar et Mbappé

Stones : “Se trouver en face de joueurs exceptionnels, c’est passionnant pour nous les défenseurs. On doit montrer de quoi on est capables. On a bien réussi à les tenir en deuxième période la semaine passée. Il faudra les tenir sous contrôle, pas seulement eux mais aussi toute l’équipe.”

La forme du PSG à l’extérieur

Stones : “Je n’y pense pas beaucoup. C’est l’une des meilleures équipes au monde et ce n’est pas pour rien qu’ils sont en demi-finales. Cela ne change pas les choses de jouer à l’extérieur ou à domicile pour eux. Mais mardi, cela dépendra de nous. On doit faire ce qu’il faut pour gagner le match et aller en finale. Il faut penser à ce que nous faisons, ce que nous devons améliorer par rapport au match aller et être 100% concentrés sur nous.”

L’état d’esprit du groupe

Stones : “On doit garder la même approche et essayer de passer. Essayer de défendre et garder le résultat ce n’est pas nous. On va essayer de gagner le match, de jouer comme City. On est excités et très concentrés sur la tâche qui nous attend mardi.”

La peur de perdre ?

Stones : “Je ne pense pas à perdre. Le but c’est de gagner, c’est le cas depuis cinq ans. En jouant notre foot et en restant fidèles à nous-mêmes. Si cela ne se passe pas bien, on pourra dire que l’on a tout donné. Mais j’ai confiance dans cette équipe et ce groupe. On peut passer mardi et aller en finale pour faire un nouveau pas dans l’histoire du club.”